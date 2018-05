Dormagen: Jugend-Förderprojekt soll weiter laufen

Dormagen Politik: Die Stadt soll erneut Mittel für benachteiligte junge Menschen aus dem Europäischen Sozialfonds beantragen.

Die Einen schwänzen wochenlang unentschuldigt den Unterricht, Andere sind zwar im Klassenraum anwesend, fallen aber nur durch Stören auf. Wieder Andere fehlen zwar entschuldigt, aber so oft, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist. Formen der Schulverweigerung gibt es viele, und die Folgen für die Jugendlichen sind meistens gravierend. Denn schnell sind sie von einer normalen beruflichen Entwicklung abgekoppelt, fehlen ihnen die Perspektiven. Oft sind es allerdings auch schwierige familiäre Rahmenbedingungen und soziale Benachteiligungen, die dazu beitragen, dass die jungen Leute Probleme im Alltag bekommen. In Dormagen möchte man frühzeitig gegensteuern. Seit 2015 nimmt die Stadt am Projekt "Jugend stärken im Quartier" teil, und die Politiker im Jugendhilfeausschuss sprachen sich jetzt dafür aus, sich auch für die Jahre 2019 bis 2022 um die Teilnahme und die damit verbundene finanzielle Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) zu bewerben.