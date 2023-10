Kultur in Dormagen Jürgen Zeltinger rockt zwischen Bücherregalen

Dormagen · Obwohl er ein alter Bühnen-Hase ist: In einer Buchhandlung ist Jürgen Zeltinger noch nie aufgetreten. Insofern war sein Gig in Dormagen auch so etwas wie eine Premiere. Was bei „de Platt“ am Freitag abging.

09.10.2023, 04:50 Uhr

„De Plaat“ Jürgen Zeltinger und Gitarrist Dennis Kleimann beim Auftritt in der Dormagener City-Buchhandlung. Foto: Dieter Staniek/Stan

Von Hansgeorg Marzinkowski

Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mischte er als Rüpelbarde die kölsche Rockszene auf: Jürgen Zeltinger (74), besser unter seinem Spitznamen „de Plaat“ bekannt. Am Freitag hatte ihn Jorgos Flambouraris von der City-Buchhandlung eingeladen. „In so enem Bücherladen, dat is wat Neues“, reflektierte der Kölschrocker auf sein erstes Konzert an einem solchen Ort.