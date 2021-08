Jubiläum in Dormagen : SG Zons wird 50 und feiert nicht

Jubiläum in Dormagen

Zons Die Sportgemeinschaft Zons ist einer der größten Sportvereine in Dormagen. Sie trägt der Pandemie Rechnung und verschiebt die Feier auf das nächste Jahr.

Es sind 50 Jahre und ein paar Tage her, dass zehn Sportler zusammenkamen, um die Sportgemeinschaft Zons ins Leben zu rufen. Gleichwohl gibt es bis heute Legenden und Diskussionen, wer letztlich die Keimzelle der Gründung ist. Das reklamiert zum einen die Frauen-Turngruppe für sich, die bereits weit vor offiziellem Gründungsakt Gymnastik und Spiel betrieben; das reklamiert ebenso die „Freitagsgruppe“ für sich, eine Gruppe von Faustball-spielenden Männern, die bis an diesem Tag trainieren. Fakt ist, dass Alois Thieltges zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde und dass noch im gleichen Jahr die beiden Turngruppen der SG beitraten und die Zahl der Mitglieder auf 93 stieg. Heute sind es über 1200, womit die SG einer der größten Sportvereine in Dormagen ist.