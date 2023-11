Jubiläum in Dormagen Seniorenbeirat feiert zehnjähriges Bestehen

Für die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen zehn Jahren überreichte Manfred Stranz dem Vorstand eine Urkunde und äußerte seinen aufrichtigen Dank für die hervorragende Arbeit. Zudem sprach er über das Alleinstellungsmerkmal des Dormagener Gremiums, denn im Gegensatz zu anderen Seniorenbeiräten in NRW müssen die Mitglieder nicht von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gewählt werden. Über die Aufnahme entscheidet einzig der Seniorenbeirat selbst, was dazu führt, dass die Mitglieder kein politisches Interesse vertreten, näher an den Menschen ihrer Stadt sind und nicht bis zur nächsten Kommunalwahl auf ihren Eintritt warten müssen. „Die Arbeit des Dormagener Seniorenbeirats ist unbürokratisch, schnell und zielorientiert. Die Seniorinnen und Senioren in der Stadt können sich glücklich schätzen“, sagte Stranz.