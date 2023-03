Jubiläum Rheuma-Liga Dormagen wird 35 Jahre alt

In diesem Jahr feiert die Dormagener Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Liga NRW ein kleines Jubiläum: Seit 35 Jahren gibt es die Vertretung in der Stadt. Bis 1988 wurden die Rheuma-Patienten von Neuss aus betreut. Der Geburtstag soll am 30. September im Rahmen einer Mitgliederversammlung mit anschließendem Empfang im Restaurant Höttche gefeiert werden. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, denn am 28. September 1988 fand die Gründungsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft im Bürgerhaus Zons statt.