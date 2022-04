Jubiläumsfest in Dormagen : Hubertusschützen Horrem feiern ihre „100“

Jubiläumsfest in Dormagen

Horrem Das wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschonene Jubiläumsfest der Hubertus-Schützenbruderschaft findet an vier Tagen Ende Mai statt.

Alles beim alten und doch alles neu: Die Mitglieder der St. Hubertus Schützenbruderschaft Dormagen-Horrem haben im Rahmen ihrer Versammlung am 1. April den Ausblick auf das Schützenfest 2022 gewagt. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause soll nun endlich von Freitag, 27. Mai bis Montag, 30. Mai, das große Jubiläumsschützenfest zum 100-jährigen Bestehen der Bruderschaft gefeiert werden. Es werden vor allem zum großen Festumzug am Sonntagnachmittag viele Königspaare und Schützen aus den umliegenden Bruderschaften des Stadt- und Bezirksverbandes erwartet. Zur Sicherheit aller Gäste wird der Besuch des Festzeltes nur mit 2G (geimpft/genesen) möglich sein. Für den Festplatz mit Fahrgeschäften und Getränkeausgaben im Freibereich wird es voraussichtlich keine Einschränkungen mehr geben. Also wieder „alles beim alten": Horrem startet den Reigen der Brauchtumsfeste im Stadtgebiet Dormagen.