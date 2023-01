Jubiläum in Dormagen Förderverein der Musikschule wird 50 Jahre alt

Bei dem Förderverein handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein, der die Arbeit der Musikschule in Dormagen unterstützt. „Man kann schon ab einem Euri im Monat, also zwölf Euro im Jahr Mitglied werden“, erklärt Frau Drossart. Mit den Spenden werden Stipendien für Schüler und Schülerinnen unterstützt, die zum Beispiel ein seltenes Instrument lernen möchten oder ergänzenden Instrumentalunterricht benötigen. Bei dem Projekt „Jugend musiziert“ gibt es für die Sieger eine kleine Prämie des Fördervereines.„Der Förderverein legt großen Wert darauf besonders talentierte Kinder und Jugendliche zu fördern. Oft sind die Prämien oder Geldleistungen an Erfolge geknüpft. Wer besonders viele Preise auf Wettbewerben erlangt, besonders talentiert ist und sich besonders viel Mühe gibt, wird auch besonders von uns gefördert“, so Drossart. Wenn Kinder oder Erwachsene ein Musikinstrument erlernen möchten, welches die Musikschule selbst nicht hat, kann der Förderverein dies durch die Spenden leihen. Er unterstützt zum Beispiel auch das Projekt „Musik Karussell“, das aktuell bei den Schülern besonders beliebt ist. Auch besondere Notensätze die benötigt werden und oft der kostspielig sind, werden vom Förderverein finanziert.