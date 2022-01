Jubiläen in Dormagen : 50, 75 und 100 Jahre Vereinsgeschichte

Die Karnevalsgesellschaft rot-weiss Ückerath setzte im vergangenen Jahr auf Zusammenhalt. Zahlreiche karnevalsuntypische Projekte wurden von der KG organisiert und angegangen. Eine optimistische Truppe. Foto: KG

Dormagen Vier Vereine aus dem Stadtgebiet Dormagen feiern im Jahr 2022 ihre Jubiläen – in vielen Fällen fällt die große Feier aber coronabedingt vorerst aus.

Von Melanie van Schyndel, Kira Bayer und Kirsten Jöhlinger

Wie in jedem Jahr stehen auch 2022 einige Jubiläen und Geburtstage verschiedener Vereine auf dem Programm. 50, 75 und sogar 100 Jahre Vereinsgeschichte können gefeiert werden. Planungen sind für alle Vereine wegen der anhaltenden Pandemie derzeit noch schwierig, aber die Verantwortlichen lassen sich nicht entmutigen und hoffen auf einige mögliche Aktivitäten. Wir geben eine kleine Übersicht, wer in diesem Jahr einen „runden Geburtstag“ feiert und ob Festivitäten geplant sind.

FC Delhoven Der Fußballclub Delhoven kann auf eine lange Vereinsgeschichte zurückblicken, denn er wird in diesem Jahr glatte 100 Jahre alt. Das Motto des Jubiläumsjahres drückt ganz gut aus, wie die Mitglieder zu ihrem Verein stehen: „100 Jahre FC Delhoven: Ein Dorf. Ein Verein. Eine Liebe.“ Das treffe es auf den Punkt, wie Rolf Dickop, Vorsitzender des Komitees „100 Jahre FC Delhoven“, erklärt. „Der Verein ist wie eine große Familie“, meint er. „Oft wird das sogar vererbt. Der Opa war schon Mitglied, dann ist es auch der Vater und der Sohn. Wir haben schon alle eine sehr starke Bindung zum Verein.“

Etwa 450 Mitglieder stark ist der FC heute, gegründet wurde er 1922 „von 17 wackeren Sportlern“, erzählt Rolf Dickop. „Wir sind auch schon stolz auf unsere 100-jährige Geschichte“, sagt er. Der FC hatte auch während der Pandemie keinen Mitgliederschwund zu beklagen, die aktiven und passiven Anhänger sind dem Verein alle treu geblieben. „Auch bei den Spielen ist es so, dass die Leute gerne zu uns kommen.“

Das große Jubiläum soll zwischen dem 15. und 19. Juni mit verschiedenen Aktivitäten auch angemessen gefeiert werden. Mit einer Jubiläumsparty am 15. Juni unter dem Motto „Rot und weiße Nacht“ im Festzelt am Sportplatz soll der Auftakt gemacht werden. Am 17. Juni soll es einen großen Festkommerz geben, am 18. Juni ein Spiel der Alten Herren gegen die Traditionself des 1. FC Köln. „Das sind die Highlights des Programms“, erklärt Dickop. Darüber hinaus gebe es weitere Spiele, Fanartikel, eine Tombola und was alles dazu gehört. „Wir hoffen natürlich, dass die Situation dann wieder soweit entspannt ist, dass wir auch feiern können.“ Auch eine umfangreiche Festschrift soll es pünktlich zum Fest geben, die über Vereinsgeschichte und aktuelle Entwicklungen berichtet. „Daran arbeiten wir in den letzten Zügen und sind guter Dinge, sie bald fertig gestellt zu haben.“

Der Tischtennisverein Zons wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Als eigenständiger Verein neben den großen FC Zons und SG Zons sind die 70 Mitglieder zurecht stolz darauf, den runden Geburtstag feiern zu können. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Manuel Mohr, zweiter Vorsitzender des Vereins. Seit vielen Jahren sind die Mitgliederzahlen konstant und auch während der Pandemie gab es keine Verluste zu bekunden. „Das ist natürlich sehr schön, denn so ein Verein lebt natürlich nunmal hauptsächlich von seinen Mitgliedern“, findet er.

Im ersten Halbjahr 2021 konnte so gut wie kein Training stattfinden, weil Hallensport wegen Corona lange Zeit nicht möglich war. Umso froher war man, als nach den Sommerferien wieder normales Training möglich war, sagt Mohr. Neben drei Herrenmannschaften gibt es auch drei Jugendmannschaften, die um Meisterschaften spielen, und auch Damen sind dabei und herzlich willkommen.

Den runden Geburtstag wollte der Verein eigentlich passend zum Gründungstag am 22. März 1972 im März in der Pfarrscheune feiern, aber der Termin wurde seitens des Vermieters Ende 2021 storniert. „Momentan ist es natürlich etwas schwierig, Veranstaltungen fest zu planen, weil wir alle nicht wissen, wie sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Aber wir möchten gerne im Sommer ein Grillfest veranstalten, zu dem wir dann nicht nur die Mitglieder, sondern auch einige Gäste einladen können“, sagt Mohr. „Wir hoffen, dass wir da bald konkretere Aussagen treffen können.“

KG rot-weiss Ückerath Ein beachtliches 75-jähriges Jubiläum feiert die Karnevalsgesellschaft rot-weiss Ückerath – trotz Pandemie blickt die KG positiv in das Jahr 2022. „Wir sind natürlich wie alle anderen Vereine auch gebeutelt von den Corona-Folgen, daher planen für dieses Jubiläumsjahr auch keine Feier oder Veranstaltungen“, so Monika Brockers-Petry, Schriftführerin der KG. Sie führt aus: „Es geht uns dennoch gut. Wie freuen uns über einen enormen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen, den wir in der vergangenen Zeit verbuchen konnten.“ Dafür habe man sich zahlreiche Projekte überlegt: „Die Mitglieder, die Kinder und Jugendlichen wollen natürlich auch bei der Stange gehalten werden, daher sind wir dann auch ein wenig vom klassischen KG-Programm abgewichen und haben beispielsweise am Heimatpreis der Stadt Dormagen sowie am Nachhaltigkeitswettbewerb teilgenommen und uns dafür jeweils besondere Aktionen ausgedacht.“ Dass man das 75-jährige Jubiläum in 2022 nicht feiern kann, sei zu verkraften. „Wir feiern dann das ,77-jährige Jubiläum’, das passt sowieso besser zu unserem Verein. Schließlich kommt da sieben Mal die jecke Zahl elf vor“, sagt Brockers-Petry. Sie sei stolz auf alle „Trainerinnen, den Vorstand und alle Beteiligten. Wir halten zusammen, bewahren alte Traditionen und sind offen für alles Neue, das kommt.“