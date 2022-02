Dormagener Biografie : Tagebücher spiegeln ein bewegtes Leben

Dormagen Der heute 81-jährige Dormagener Johann Jakob Rietbergen war beruflich in vielen Ländern und Kontinenten unterwegs. Seine Erlebnisse hat er jahrzehntelang dokumentiert.

Betritt man das Wohnzimmer von Jakob Rietbergen und seiner Lebensgefährtin Marlies Zimmermann, fallen einem sofort die vielen kleinen Bücher auf dem Couchtisch auf. In diesen hat der 81-jährige Jakob Rietbergen sein gesamtes Leben zusammengefasst. „Ich habe schon immer sehr gerne Tagebuch geschrieben“, sagt er. „Tagebücher waren mein ständiger Wegbegleiter.“

Jakob Rietbergen in seinem Nievenheimer Wohnzimmer mit den Tagebüchern, die er jahrzehntelang führte und die Auskunft geben und fast sein ganzes Leben. Foto: Sasia Karbowiak/Saskia Karbowiak

Rietbergen, Jahrgang 1940, wurde in Nievenheim geboren und wuchs auch dort auf. Er erlebte bewusst das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Besatzung Westdeutschlands durch die USA und Großbritannien. Er besuchte die Volksschule Nievenheim und arbeitete im Anschluss als Laborjunge bei Bayer Dormagen. „Mein Vater hat dort gearbeitet“, erzählt Rietbergen. „Deshalb bin ich nach der Schule auch dorthin gegangen.“ Es folgten weitere Tätigkeiten im Handwerk, 1958 trat Rietbergen der Boxabteilung des TUS Bayer Dormagen bei und entwickelte dort eine große Leidenschaft für diesen Sport. „Das Boxen hat mir viel gegeben. Ich konnte so sehr gut vom Alltag abschalten.“

Info Ursprünge in der Renaissance Geschichte Die Ursprünge liegen noch viel weiter zurück, wahrscheinlich in der Antike, doch das Tagebuchschreiben im heutigen Sinne in Europa geht wohl auf das Zeitalter der Renaissance zurück. Damals verbreitete sich auch das Papier. Das begünstigte das Tagebuchschreiben, weil es viel günstiger war als Pergament.

Dennoch konnte Rietbergen sich nicht vorstellen, sein gesamtes Leben in Dormagen zu verbringen. Ihn erfasste der Wunsch, hinaus in die weite Welt zu kommen. „Im Frühjahr 1961 bin ich nach Australien ausgewandert. Dort habe ich zunächst diverse Aushilfsarbeiten ausgeübt, bevor ich schließlich eine Anstellung bei der südaustralischen Eisenbahn erhalten habe.“ Die englische Sprache zu lernen, stellte für Rietbergen kein Problem dar. „Ich hatte viel Kontakt zu Einheimischen und habe Englisch so relativ schnell lernen können.“ Rietbergen war für den Streckenbau im Outback zuständig. Nachdem er im Jahr 1962 einen Fernlehrgang zum Rottenführer erfolgreich abgeschlossen hatte, arbeitete er im Barossa Valley in der Wein- und Obsternte. Nachdem er im Anschluss bei der Leigh Creek im Braunkohletagebau gearbeitet hatte, entschloss Rietbergen sich 1964 dazu, die Heimreise anzutreten. „Und auf der Schiffsfahrt nach Hause habe ich den krönenden Abschluss meiner dreijährigen Reise erlebt. Ich habe auf dem Schiff meine zukünftige Frau kennengelernt.“ Die beiden verstanden sich auf Anhieb so gut, dass Jakob Rietbergen sich vorstellen konnte, mit ihr sein Leben zu verbringen.

Nachdem er selbst nach Dormagen zurückkehrte und sie zu ihrer Familie nach England reiste, hielten die beiden trotzdem Kontakt. Nach relativ kurzer Zeit verlobten sie sich. Die Hochzeit fand im Mai 1965 in der Salvatorkirche in Nievenheim statt. Seine Frau Argentina Elsie Hendry war indischer Abstammung. „Ich wusste gleich, dass wir gut zusammen passen. Unser Hochzeitstag war einer der schönsten unseres Lebens.“ Miteinander sprachen die beiden nur Englisch. Das Paar ließ sich in Dormagen nieder, und Jakob Rietbergen ging wieder dem Boxen nach. Bei vielen Kämpfen siegte er und war sogar in der Schweiz, in Frankreich und Polen für Boxwettkämpfe unterwegs. Als sein erster Sohn im Jahr 1968 geboren wurde, gab er seine Boxkarriere auf, um für seine Familie da sein zu können. „Ich habe wieder eine Arbeit bei Bayer Dormagen in der Feuerwehr-Abteilung gefunden.“ Nachdem im Jahr 1971 sein zweiter Sohn zur Welt kam, baute die junge Familie 1972 in Nievenheim ihr Haus. „Ende der 1970er Jahre habe ich dann Fortbildungen zum Oberbrandmeister und zum Atemschutzgerätewart im LFS Münster absolviert.“ Seine Karriere bei der Feuerwehr führte ihn auch nach Paraguay und nach Somaliland in Ostafrika, wo er für die Aus- und Fortbildung der dortigen Feuerwehren verantwortlich war. „Es waren sehr interessante Reisen. Ich musste allerdings mit kleinen Schritten anfangen, weil die Feuerwehr dort von der Entwicklung her noch nicht ganz so fortgeschritten war.“

Die Kladden habe die Zeiten überdauert. Links im Bild ein Tagebuch aus dem Jahr 1961. Foto: Sasia Karbowiak/Saskia Karbowiak

Nachdem 2009 seine Frau an Darmkrebs erkrankte, setzte sich Rietbergen endgültig zur Ruhe, um für sie da zu sein. Am 25. Mai 2015 feierte das Ehepaar seine Goldene Hochzeit, im Dezember desselben Jahres starb Argentina Elsie. „Für mich war das eine unbeschreibliche Tragödie. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder Lebensfreude verspüren würde.“ Als dann seine neue Lebensgefährtin in sein Leben trat, ging es Jakob Rietbergen jedoch wieder besser. Sie war begeistert von seinen Tagebüchern und bot an, alles am PC abzutippen, um mehr Struktur in den Auflagen zu haben. „Ich habe selbst immer gern geschrieben“, sagt sie. „Und Jakob hat sein ganzes Leben in Tagebüchern zusammengefasst. Ich finde das so toll, so etwas sieht man wahrlich nicht überall.“