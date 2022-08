„Jobkomm“ in Dormagen : Viele Ausbildungsplätze noch frei - Azubimesse wird dringend benötigt

Dormagen Die Ausbildungsmesse „Jobkomm - Date your job“ findet im September in Dormagen statt. Es sind noch viele Ausbildungsplätze offen.

Gut 500 Dormagener Schüler und Schülerinnen starten jedes Jahr ins Berufsleben. In ihrem im Juli vorgelegten Bericht vermeldet die Agentur für Arbeit nun noch „Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt“. Heißt in der Praxis, auch kurz vor Beginn des offiziellen Ausbildungsjahres am 1. September, sind noch Stellen unbesetzt. Laut der Agentur für Arbeit gab es bis Juli 2022 rechnerisch 116.100 mehr betriebliche Ausbildungsstellen als Bewerber. Bedeutet im Klartext: 100 freien Stellen stehen 77 Interessenten gegenüber.

„Unternehmer vor Ort spiegeln uns in Gesprächen, dass es immer schwieriger wird, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Beim Blick aufs große Bild ist diese Entwicklung doppelt problematisch: Fehlt heute der Nachwuchs, fehlen morgen die Fachkräfte“, sagt Franziska Gräfe, die sich bei der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) mit dem Thema Fachkräftesicherung befasst. Um dieser Entwicklung zu begegnen, kommt dem Matching von Schulabgängern und Betrieben vor Ort ein großer Stellenwert zu. Froh zeigen sich SWD und die Jugendberufshilfe der Stadt Dormagen deshalb, nach zwei Jahren coronabedingter Pause die Ausbildungsmesse „Jobkomm - Date your job“ wieder ausrichten zu können. Der Termin ist am Mittwoch, 7. September, im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr, der Veranstaltungsort ist die Dreifachturnhalle an der Konrad-Adenauer-Straße in Dormagen-Mitte.