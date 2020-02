Jeckes Dormagen : Von Alaaf bis „Ententeich Quak-Quak“

Selbst ist das Dreigestirn: In Zons fertigen die Tollitäten die Orden selbst an. Hier Prinz Markus I. (Extra), Bauer Stephan (Zelder) und Jungfrau Marcia (Markus Voigt) im Jahr 2012. Foto: on

Dormagen Wenn sich Dormagener Karnevalisten treffen, wird es vielfältig: vom närrischen Ausruf bis zum jecken Orden.

In ganz Dormagen wird Karneval gefeiert, das belegen nicht nur die neun Umzüge vom Eintopfsamstag bis Rosenmontag im Stadtgebiet. Auch vorher sind die Jecken bei Partys, Sitzungen und anderen närrischen Treffen in ihrem Element. Und dabei geht es dann wie beim sehr gut besuchten Elferratstreffen der KG Thalia Blau-Weiß Delhoven in ihrer Jubiläumssession im Sportlerheim des FC Delhoven am Samstag vor allem um die Freundschaft und Freude untereinander: 16 Gesellschaften schunkelten und feierten miteinander. Da ist dann der Ausruf Alaaf aus dem Süden genauso zu hören wie Helau aus dem Norden – schließlich geht diese Trennlinie genau durch Dormagen.

Doch damit nicht genug, gibt es doch in Straberg noch den berühmten Ruf „Strobersch Bösch-Bösch“ – und in Delrath das „Ententeich Quack-Quack“, das von den „Jecken Wievern“ bei den kfd-Sitzungen in knapp einer Woche ausgerufen wird. Mit etwas Glück gibt es bei Anja Weber (02133 72892) noch Karten für die Sitzung am Freitag, 14. Februar, ab 19.55 Uhr.

Jecke Traditionen und Bräuche werden von den Karnevalsgesellschaften hoch gehalten. So hat die KG „Ahl Dormagener Junge“ sowohl einen „Kölschen Gottesdienst“ (in der Christuskirche am 23. Februar um 10 Uhr) als auch eine „Nubbelverbrennung“ (in der Gaststätte „Bei d’r Tant“ am 25. Februar um 19 Uhr). „Wir wollen mit unseren Veranstaltungen die ganze Familie ansprechen“, weist Präsident Jens Wagner auf die beiden Kindersitzungen (15. und 16. Februar um 14 Uhr), die ausverkaufte Mädchensitzung (13. Februar) und die gut nachgefragte Herrensitzung (14. Februar) im Schützenhaus hin. Nach der kostenlosen Party in der Kulle gibt es an Altweiber noch den Möhneball am 20. Februar, ab 15 Uhr im Schützenhaus (Karten: 7 Euro bei Fadenlauf – Die Stoffboutique, Kölner Straße 149).

Der Orden des Dreigestirns der KG „Ahl Dormagener Junge“. Foto: Carina Wernig

Zum ersten Mal hat die KG Rot-Weiß Stürzelberg 2019 an der Wallfahrt der Karnevalisten nach Kevelaer teilgenommen. Die Stürzelberger nutzten die Gelegenheit zur Weihe einer Kerze, die der KG-Vorsitzende Markus Fillinger präsentierte. Diese „Jubiläums-Kerze“ zum närrischen fünf Mal elfjährigen Bestehen der KG begleitet die Karnevalisten nun durch die Session.

Was die Jecken auch überall hin begleitet, sind die Karnevalsorden und Pins, die blinken und blitzen – und Unikate sind, die sich die Tollitäten und Karnevalsgesellschaften jedes Jahr speziell für die neue Session einfallen lassen. Da gibt es schon mal Herzen und Pumps bei Damendreigestirnen – oder ein (Piraten)-Schiff vom Dreigestirn der „Ahl Dormagener Junge“, Prinz Ralf I. (Manderscheid), Bauer Stefan (Rennings) und Jungfrau „Ariel“ (Ingo Bouvelet), die bei der Rhiefender Rheinmarine auch schützenfestlich unterwegs sind.