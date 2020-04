Wechsel in Dormagen : Schon seit Kindertagen als Lebensretter aktiv

Wechsel in Dormagen

Sportlicher Typ: Jan Bronischewski, der neue Einsatzleiter der DLRG in Dormagen, arbeitet hauptberuflich bei der Feuerwehr in Hürth und geht privat gerne klettern. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Jan Bronischewski (28) folgt in Dormagen als DLRG-Einsatzleiter auf Carsten Gösch, der kürzer treten will.

Die Dormagener Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) tritt in eine neue Phase ihrer Vereinsarbeit ein. Hintergrund sind diverse Neubesetzungen von Führungspositionen. Die wohl wichtigste: Am Dienstagabend übernahm Jan Bronischewski bei einer Vorstandssitzung die Einsatzleitung von Carsten Gösch, der sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, um mehr Zeit für Beruf und Familie zu haben. Seinen Posten als Ortsgruppenleiter wird Gösch behalten und sich dafür auch bei der nächsten regulären Neuwahl wieder bewerben, teilte die DLRG mit. Und auch dem Einsatzbereich werde er als Führungskraft und in beratender Funktion treu bleiben, hieß es. Jan Bronischewski war zuvor rund zwei Jahre als Stellvertreter Göschs im Bereich Einsatz tätig gewesen. Ihm steht bis zur nächsten Neuwahl Sebastian Fielitz zur Seite.