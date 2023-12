Rückblick mit Bildern Die Themen des Jahres 2023 in Dormagen

Eine weltweite Pandemie, ein Krieg mitten in Europa, eine Energie- und Kostenkrise und dann noch der brutale Überfall der Terrormiliz Hamas auf Israel – seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Menschen in Deutschland nicht mehr derartig durchgeschüttelt und verunsichert worden. Wie guten Mutes haben und zuversichtlich bleiben? Die Weltereignisse relativieren vieles, was auf lokaler Ebene passiert ist. Aber auch im zurückliegenden Jahr gab es viele Ereignisse, die die Dormagener und Dormagenerinnen beschäftigten und interessierten.