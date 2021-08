Jahrelanges Bauprojekt in Dormagen : Erster Schultag an der Sekundarschule

Schüler und Lehrerinnen freuen sich am ersten Schultag über das neue Gebäude. Foto: Stadt Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Jungen und Mädchen nahmen am Mittwoch die völlig neu hergestellte Schule in Besitz. Laut Stadt ist sie die modernste Schule in der Region.

Von Klaus-Dieter Schumilas

Der Neubau der Sekundarschule der Stadt Dormagen ist fertiggestellt. Pünktlich zum neuen Schuljahr steht das hochmoderne und nachhaltige Gebäude den Schülern zur Verfügung. „Es ist eines der größten Projekte der vergangenen Jahre in Dormagen. Deshalb sind wir sehr glücklich, jetzt endlich das fertige Ergebnis vor uns zu sehen. Es ist großartig geworden und sicherlich eines der modernsten Schulgebäude in der Region“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 22,4 Millionen Euro.

„Unsere Lehrkräfte sowie unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich seit Monaten darauf, endlich dieses neue Schulgebäude nutzen zu dürfen. Es wird unsere gute pädagogische Arbeit noch weiter voranbringen“, sagt Schulleiterin Bettina Mazurek.

Die zunächst nur als Sanierung geplante Maßnahme musste um den Neubau eines Flügels erweitert werden, um einen vierzügigen Schulbetrieb zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf machten aufgedeckte Baumängel in den alten Gebäudeteilen eine umfassende Kernsanierung erforderlich. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde dann noch das Konzept der technischen Ausstattung komplett überarbeitet und die energetische Gebäudetechnik mit neuester Lüftungstechnik angepasst. Während der Bauzeit nutzte die Sekundarschule den Standort der ehemaligen Realschule an der Beethovenstraße.

In den kommenden Wochen werden noch letzte kleinere Arbeiten am Gebäudekomplex und im Außenbereich verrichtet. „Erst im laufenden Schulbetrieb wird sich zeigen, ob auch eventuell noch kleine Nachbesserungen im Gebäude durchgeführt werden müssen. Der Unterricht wird aber davon nicht beeinträchtigt sein“, erklärt Lierenfeld. Nach Abschluss der Arbeiten ist eine offizielle Eröffnungsfeier für den Herbst geplant – sofern dies die Corona-Regelungen zulassen. „Dort möchte ich mich auch persönlich nochmal beim Eigenbetrieb als Projektleitung, den Projektsteuerern und der Objektleitung sowie bei allen, die in den vergangenen zwölf Monaten einen hervorragenden Job gemacht haben, bedanken“, so Lierenfeld.

(schum)