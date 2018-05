Dormagen: Islamkritiker Abdel-Samad liest unter Polizeischutz

Dormagen Der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler und Publizist Hamed Abdel-Samad war zu einer Lesung in die City-Buchhandlung gekommen, um sein vor einem Monat erschienenes Buch "Integration - Ein Protokoll des Scheiterns" vorzustellen. Mehrere islamische Geistliche hatten 2013 zu seiner Ermordung aufgerufen, weil der bekannte Islamkritiker den Islam mit dem Faschismus verglich. Seither steht der Autor unter andauerndem Polizeischutz, Am Eingang zur Buchhandlung kontrollierten Beamte, bei der Lesung saßen rechts und links Sicherheitskräfte.

Dabei las der Autor islamkritischer Werke nicht aus seinem Buch, sondern erläuterte in einem Vortrag, warum er das Buch geschrieben hat: "Immer mehr Feinde der Demokratie finden bei uns Schlupflöcher, irgendwann schaffen wir das nicht mehr!" Seine Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem der politische Islam nicht an Integration interessiert sei, sondern am Aufbau einer Infrastruktur. "Der Islam wächst im Schatten der Kirche und der Religionsfreiheit." Im Namen der Toleranz hätten wir zugelassen, dass sich Intoleranz aufbaue.

Dabei vertraut der Autor längst nicht mehr der Politik, diese sei gescheitert. Durch Staatsverträge mit Islamverbänden werte sie diese auf. Zugleich sei die Zusicherung "Der Islam gehört zu Deutschland!" so fantasie- wie hilflos. Wirkliche Integration bedeutet "Freiheit des zugewanderten Individuums, aber auch die Freiheit der Gesellschaft, auch der Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten". "Warum habe ich dieses Buch geschrieben?", fragte der Autor sich und die rund 100 Zuhörer. Er verstehe es als Appell an die Zivilgesellschaft, also auch an seine Zuhörer: "Parlamente kommen und gehen, Sie aber bleiben. Wehrt Euch, demokratisch und gerecht. Nicht den Migranten zuliebe, sondern Deutschland zuliebe."