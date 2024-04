492 gestohlene iPads in Dormagen Das ist der neuste Ermittlungsstand nach den Einbrüchen in Schulen

Info

August Im August klauten die Täter 100 iPads aus der Regenbogenschule in Rheinfeld.

Oktober Im Oktober wurde in die Friedensschule eingebrochen, wo Unbekannte 27 Tablets klauten. Auch in der Theodor-Angerhausen-Schule wurden fünf Tablets gestohlen. Außerdem registrierte die Polizei einen Einbruch in eine Kindertagesstätte in Nievenheim, aus der zwei Laptops gestohlen wurden. Später wurde ein Diebstahl aus einer Kindertagesstätte in der Salvatorstraße in Nievenheim gemeldet, bei dem sieben Tablets entwendet wurden.

Dezember Die Serie ging im Dezember weiter. In den Ortsteilen Nievenheim und Hackenbroich kam es in vier Schulen zu Einbrüchen. Auch in eine Kita an der Straße „An der Dinkbank“ sind Unbekannte eingebrochen. Weiter ging es in der Grundschule Burg, der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und bei einer Kita an der Schumannstraße.