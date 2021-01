Investition in Dormagen : Neues Groß-Spielgerät für den Tannenbusch

Dormagen Viele Kinder werden sich freuen und dennoch traurig sein: Der wahrscheinlich beliebteste Spielplatz wird in diesem Jahr verändert und deutlich aufgewertet. Die SVGD investiert auch kräftig in den barrierefreien Umbau von Haltestellen.

Von einer „Hauptinvestition“ spricht Schmitz beim geplanten Umbau von weiteren Haltestellen, die barrierefrei werden sollen. Dafür stehen Mittel in Höhe von 265.000 Euro zur Verfügung. Die SVGD ist schon längst bei diesem umfangreichen Projekt dabei, in 2021 wird es fortgesetzt. Dabei geht es um 18 Haltestellen quer durch die Stadt: In Nievenheim sind es Haltestellen an Henri-Dunant-Straße, Bismarckstraße, Forsthausstraße, Südstraße; in Gohr Josef-Schwartz-Straße, Broich Nord-West und Süd-Ost, Sappeurweg; in der Stadtmitte am Niederfeld, Kölner Straße und am Schützenplatz.