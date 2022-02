Groß-Investition in Dormagen : Logistikzentrum kommt an die B9

Auf dem riesigen Gelände an der Düsseldorfer Straße gibt es jetzt endlich eine Bautätigkeit. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Das deutsche Großunternehmen Dietz AG hat begonnen, auf dem ehemaligen Gelände von Fiege&Bertoli an der B9 einen Hallenkomplex für ein Logistikunternehmen zu errichten. Unklar ist die Belastung für die B9.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Die Bagger sind angerollt und haben ihre Arbeit begonnen. Autofahrer, die täglich auf der Bundesstraße 9 unterwegs sind, sehen, dass endlich etwas passiert auf dem ehemaligen Gelände von Fiege&Bertoli, einem großen Betrieb für Beton- und Natursteine. Dort an der Düsseldorfer Straße wird einer der größten deutschen Immobilienkonzerne, die Dietz AG mit Sitz in Bensheim, ein Logistikcenter errichten. Zur Einordnung: Es wird ein um rund 6000 Quadratmeter größerer Hallenkomplex als das nur wenige hundert Meter entfernte Sortiercentrum des Online-Riesen Amazon.

Nach Angaben von Wolfgang Dietz ist der Kauf des Areals im vergangenen Jahr über die Bühne gegangen. „Es waren sehr partnerschaftliche Gespräche“, sagt der Dietz-Vorstand gegenüber unserer Redaktion, der von seinem Unternehmen selbstbewusst als einem der „vier größten Marktteilnehmer in Deutschland“ spricht. Der Standort nahe Düsseldorf und Köln, an einer Bundesstraße mit nahem Zugriff zur A 46 und A 57, hat das Unternehmen angesprochen. Wer dort künftig sein Geschäft betreibt, ist zurzeit ungewiss. „Wir haben die Fläche jetzt erst an den Markt gebracht.“ Geplant sind drei eigenständige Hallen, wie es jedoch letztlich am Ende dort aussehen wird, ist unklar. „Das ist immer ein Prozess“, erklärt Dietz, „kein Kunde nimmt ein Objekt letztlich so wie es mal geplant war. Dafür sind die individuellen Anforderungen zu unterschiedlich.“ Klar ist, dass das Logistikcentrum, das im ersten Quartal nächsten Jahres fertig sein soll, im Besitz von Dietz bleiben wird. „Wir bleiben in der Regel Eigentümer und sind ein klassischer Investor.“

Info Logistik-Ansiedlungen im Norden der Stadt Logistik Mit Aldi gibt es bereits ein Großunternehmen mit einem Warenlager in Delrath. Dem folgte ein Sortierzentrum von Amazon an der Düsseldorfer Straße/B9. Jetzt folgt durch die Dietz AG dort eine weitere Ansiedlung. Silbersee Immobilienentwickler Gazeley, dem die Amazon-Fläche gehört, hat Interesse an weiteren Investitionen in Dormagen und das Silbersee-Areal im Blick. Dorthin will Logistiker DHL mit einem Paketzentrum.

Mit der Dietz AG wird der Bereich an der B9 nach Aldi und Amazon ein drittes großes Unternehmen beherbergen, wo Logistik und Transport das Geschäftsfeld sind. Und damit Verkehr auslösen. Ein sensibles Thema, das zuletzt rund um die Probleme mit Amazon für reichlich Wirbel und Ärger gesorgt hat. „Das ist Wolfgang Dietz bewusst: „Wir sind ein deutsches mittelständisches Unternehmen. Wir machen uns schon Gedanken darüber, wo wir hingehen, wie dort die Situation ist. Wir achten bei der Standortwahl darauf, dass das Gelände nicht an ein Wohngebiet grenzt. Sicher ist, dass wir unser Gelände nicht bis zum Anschlag ausreizen werden.“ Nach Angaben der Stadt sind an den Hallen 34 Andockstationen und 14 Warteplätze vorgesehen. Dietz selbst spricht von 35 Lkw-Abstellplätzen, „hinzu kommen 160 Pkw-Parkplätze“.

Lesen Sie auch Hohe Belastung in Dormagen : Verkehrsstress auf der B9 nimmt zu

In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Problemen gekommen. Weil Fahrer, die auf die Abfertigung bei Amazon warteten, sich in benachbarte Straßen stellten, dort aber auch über Nacht standen und zum Missfallen von Anwohnern reichlich Unrat hinterließen. Aber auch die Bustransporte von Beschäftigten durch Wohngebiete sorgten für Unmut. Mit Blick auf die kommende Logistik-Ansiedlung, aber ebenso auf die Entwicklung an der Sachtlebenstraße hatte die CDU Ende des vergangenen Jahres mit einem Antrag um eine Einschätzung der künftigen Verkehrssituation auf der B9 gebeten.