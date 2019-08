Kultur : Kunsthistorikerin ist Dormagener Kunstschätzen auf der Spur

Dormagen Denise Trump entstaubt, katalogisiert, bewertet und sichert die Kunstwerke der Stadt Dormagen. Rund 1000 Exponate hat sie im Neuen Rathaus schon inventarisiert. Demnächst folgt die Kunst in den Stadtteilen.

Es ist mit etwa 20 Grad angenehm kühl. In der Luft liegt ein Papier-Geruch, der an eine Bibliothek erinnert. Beim Betreten des Kunstlagers im Keller des Neuen Rathauses fällt der Blick zuerst auf Metallregale und hohe, so genannte Planschränke. In schmalen Schubladen lagern mehrere tausend Bilder und Skizzen, die alle einzeln in Seidenpapier verpackt werden. An verschiedenen Stellplätzen befinden sich zudem große Gemälde. Wie viele Kunstwerke und Kulturschätze Dormagen insgesamt besitzt, das findet Kunsthistorikerin Denise Trump gerade heraus. Seit mehr als vier Monaten säubert, katalogisiert und verpackt die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kulturamtes jedes einzelne Exponat. In einer Woche digitalisiert sie rund 80 bis 100 Werke, insgesamt rund 1000 Exponate bisher. Bis zum Winter hofft die 31-Jährige, das Kunstlager weitestgehend inventarisiert zu haben. „Danach reise ich durch die Stadtteile und katalogisiere die Kunststücke in städtischen Gebäuden und die Kunst im öffentlichen Raum wie etwa Skulpturen und Brunnen“, sagt sie.