Marc Pesch zu „Drive-In“-Konzerten in Dormagen : „Ein wirkliches Erlebnis schaffen“

Dormagen Fast 4600 Besucher kamen am langen Pfingstwochenende zu vier „Drive-In.-Konzerten“ auf den Dormagener Schützenplatz. Die Paveier, zwei Mal Brings und Guildo Horn begeisterten die Zuschauer. Veranstalter Marc Pesch zieht im Interview eine positive Bilanz.

Was macht diese besondere Atmosphäre aus? Auch der Wunsch nach Gemeinschaft, nach Konzerten in der Corona-Krise?

Pesch Für die Musiker von Brings bis Guildo Horn ist diese Möglichkeit des Kontakts zu ihren Fans und der Live-Musik vor großem Publikum ebenfalls der Hammer. Für die Paveier war das eine Premiere am Freitag in Dormagen. Vor dem Konzert waren sie etwas unsicher, wie das werden würde, danach waren sie so begeistert, dass sie mit uns beim Auslass der Fahrzeuge mit Lichtzeichen unterstützt und die Fans so mit verabschiedet haben.