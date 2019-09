Interview : „Wir haben vorgesorgt - der Wald wird bleiben“

Revierförster Theo Peters im Knechtstedener Wald, den er generell für widerstandsfähig hält. Damit das so bleibt, unterstützen die Forstmitarbeiter den Wald durch zahlreiche Maßnahmen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Knechtsteden Der Knechtstedener Wald ist gut aufgestellt. Revierförster Theo Peters wünscht sich: Mit weniger Konsum den Klimawandel aufhalten.

Eine Gruppe von vertrockneten Fichten bietet ein trauriges Bild. Doch direkt daneben sprießt junges Grün in die Höhe, einige der neuen Bäume sind schon mehrere Meter hoch. Bei einem Rundgang durch den Knechtstedener Wald zeigt Revierförster Theo Peters (61) die Auswirkungen des Klimawandels auf der einen und die Selbstheilungskraft des Waldes auf der anderen Seite. Heiße Sommer, stärkere Stürme und zunehmende Trockenheit setzen den Bäumen zu, aber der Laub-Mischwald trotzt durch seine Vielfalt und durch die bereits seit Jahrzehnten vorgenommene naturgemäße Bewirtschaftung den veränderten Klimabedingungen.

Peters Wir Förster bemerken die Schäden durch die zunehmende Trockenheit schon seit langem. Vor zehn Jahren trat das Eschentrieb-Sterben erstmals auf, vor fünf Jahren dann die Ahorn-Rußrindenkrankheit. Beides war bereits durch den Klimawandel bedingt, da sind wir uns einig. Die Trockenheit bedeutet Stress für die Bäume, sie können sich nicht mehr gegen Parasiten wehren. So reagieren gesunde Bäume zum Beispiel mit Harzbildung, um den Borkenkäfer abzuwehren. Aber zu trockene Bäume können kaum noch Harz bilden, der Borkenkäfer kann sich ungehindert ausbreiten. Wir hatten jetzt zwei heiße, trockene Sommer in Folge, davor gab es mehrere Stürme. All das schädigt die Bäume. Ich freue mich daher über jeden Regen.