Interview mit Olaf Moll, Leiter des Kulturbüros der Stadt Dormagen

Dormagen Das städtische Kulturbüro bietet viele Vorführungen an: Theater, Kindertheater, Kabarett und Comedy. Wir haben mit dem Leiter Olaf Moll gesprochen.

Moll Wir verzichten bewusst auf die ganz großen Namen und kommen dem Zuschauerwunsch nach eher leichteren Kost im Sommer entgegen. Das Publikum möchte eher einen unterhaltsamen Comedy-Komödien-Abend genießen und keinem politischen Kabarett folgen. Daher nehmen wir in Kauf, dass die Theaterscheune nicht immer ausverkauft ist. Wir wollen Leute zeigen, die noch nicht in Dormagen und Umgebung aufgetreten sind. Mit der Theaterscheune haben wir eine außergewöhnliche Bühne, da wollen wir außergewöhnlichen Künstlern eine Chance geben.

Moll Die politische Kabarettreihe bleibt in der Kulturhalle, der Theatersommer mit Comedy und Komödien in der Theaterschuene Knechtsteden, die Theaterreihe zurzeit noch im Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Wenn die Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums umgebaut ist, kehren wir 2020 zurück.

Moll Wir bieten nicht mehr Veranstaltungen an als jetzt, nur eine andere Verteilung: In beiden Schulen soll es jeweils fünf Veranstaltungen geben. Im NGK soll es ein Mix aus Landestheater-Stücken und Show-Produktionen sein. Dort können wir die tolle Technik und das NGK-Team nutzen, leider ist die Bühne mit 3,20 Metern Höhe zu klein für viele Stücke der vier Landestheater, mit denen wir ins BvA gehen. Dort könnten Kabarettisten wie Wilfried Schmickler, Hagen Rether oder Max Uthoff vor großem Publikum auftreten.

Moll Eindeutig die Kulturhalle. Die Kulle wird am meisten nachgefragt, auch die Kindertheater-Reihe mit Figuren- und Menschentheater läuft gut. Ihre „Wohnzimmeratmosphäre“ vor 199 Zuschauern kommt bei den Künstlern an – auch bei denen, die sonst große Hallen füllen. Der aus „Mitternachtsspitzen“ bekannte Kölner Kabarettist Jürgen Becker kommt am 3. Dezember 2019 aus alter Verbundenheit mit uns in die Kulle. Wir müssen ansonsten schauen, dass wir Kooperationen eingehen, wie mit der Stadt Kaarst beim Doppelpack mit der Berliner Distel.