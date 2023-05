Interreligiöser Dialog in Dormagen Toleranz als Schlüssel zum Frieden

Es gab Impulsvorträge der Vertreter der Religionsgemeinschaften zur Frage, „Was eint die höchsten Feste der drei Weltreligionen?“ Als Vertreter der Stadt schilderte Volker Lewerenz, Leiter des Fachbereichs Integration, wie sich Dormagen, als eine von 12 Modellkommunen für kommunales Integrations-Management, entwickelte. Lewerenz betonte, was nachfolgend alle religiösen Vertreter bestätigten: Von Vielfalt könne man für ein gemeinsames, demokratisches und friedvolles Miteinander lernen, ein entsprechendes Netzwerk für den Dialog sei wichtig. Die Kernaussagen des Abends: Aufeinander zugehen, wenn einem Kultur fremd erscheint. Wenn man nicht in Kontakt tritt, lerne man sich nicht kennen. Erfahren hat das Publikum auch, dass der Sinn des Ramadan nicht etwa eine reine Fastenzeit ist, sondern dass es 30 Tage allein ums „Mensch sein“ gehe. Dabei aller Verantwortungen als Mensch gegenüber anderen Menschen bewusst zu werden. Alle Botschaften der verschiedenen Religionsgemeinschaften gingen mit dem selben Ziel ineinander über: Gräben zwischen Menschen erst gar nicht entstehen zu lassen. Das Wichtigste sei, Gemeinsamkeiten innerhalb einer „bunten“ Gesellschaft aufzuzeigen, statt über Unterschiede zu reden. Auch kritische Fragen aus dem Publikum wurden erörtert, als Beispiel die Rolle der Frauen im Islam. Die Antwort darauf: Frauen seien wichtig, sie stabilisieren die Gemeinschaften. Im Iran sind Vergehen an Frauen nicht Bestandteil des Islams, hier müsse man stets genauer hinschauen, was der Islam sagt.