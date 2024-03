Internationale Woche gegen Rassismus in Dormagen Integrationsrat findet deutliche Worte

Bei der Veranstaltung des Integrationsrats im Dormagener Ratssaal hob der Vorsitzende Mehmet Güneysu in seiner Eröffnungsansprache den 21. März als internationalen Gedenktag gegen Rassismus noch einmal hervor. So erinnere dieser Tag daran, dass sich jeder Mensch jeden Tag gegen Rassismus einsetzen müsse. Dieser Tag solle laut Güneysu von jedem Einzelnen als Gelegenheit genutzt werden, mit kritischem Blick auf die vergangenen zwölf Monate zu schauen. Insbesondere sieht er diesen Tag jedoch als Mahnung an staatliche Institutionen, mehr gegen rassistische Diskriminierung, Gewalt, Stigmatisierung und Hassrede zu tun.