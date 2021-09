Vielfalt der Kulturen in Dormagen : Breites Spektrum bei interkultureller Woche

So war es vor zwei Jahren: Der Rat der Religionen eröffnet mit dem Gebetsnachmittag die interkulturelle Woche. Archiv: Dries Foto: Dries

Dormagen Mit einem abwechslungsreichen Programm laden das Integrationsbüro der Stadt und der Integrationsrat vom 26. September bis 3. Oktober zur interkulturellen Woche ein. So wird das Programm.

(NGZ) Ob Filmaufführung, interreligiöse Begegnung oder Workshop – unter dem bundesweiten Motto #offengeht steht im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen die Vielfalt der Kulturen und Religionen im Mittelpunkt. „Integration gelingt nur, wenn Menschen sich begegnen, zuhören und voneinander lernen. Während der interkulturellen Woche wollen wir genau dies fördern und gleichzeitig zeigen, wie vielfältig unsere Stadt ist“, sagt Integrationsratsvorsitzender Mehmet Güneysu.

Den Auftakt bildet die interreligiöse Begegnung. Der Dormagener Rat der Religionen lädt gemeinsam mit der evangelischen Kreuzkirche Nievenheim als Gastgeberin für Sonntag, 26. September, 17 Uhr, in die Kirche an der Bismarckstraße 72 zu Gebeten verschiedener Religionen, musikalischen Beiträgen und Gesprächen ein. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird wegen der Corona-bedingten begrenzten Teilnehmerzahl per E-Mail an fiona@missaghian.com gebeten. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Am Mittwoch, 29. September, 19 Uhr, können sich Kinofans auf die Vorführung des Films „Gleis 11“ in der Kulturhalle an der Langemarkstraße freuen. Der Film von Çağdaş Eren Yüksel bringt das Publikum zurück in die sechziger Jahre Deutschlands und porträtiert die erste Einwanderergeneration. Was als Suche des Regisseurs nach seinem Großvater begann, mündete in einer Suche nach Identität und einer Hommage an eine Generation, die Geschichte geschrieben hat. Nach der Vorführung steht der Filmemacher dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, Tickets: www.heyalmanya.com. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

An junge Erwachsene am Berufsbildungszentrum Dormagen, die kurz vor dem Start ins Arbeitsleben stehen, richtet sich ein Workshop, den die Schule in Kooperation mit der Dormagener Antidiskriminierungsstelle den Schülerinnen und Schülern am Donnerstag, 30. September, anbietet.

Ebenfalls Teil der interkulturellen Woche ist die Eröffnung des Mahnmals „10+1 Bäume für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt“ im Beethovenpark am Freitag, 1. Oktober, um 17.30 Uhr. Zehn der elf Anfang dieses Jahres dort gepflanzten Bäume gelten den zwischen September 2000 und April 2007 von der rechtsextremistischen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) aus rassistischen Gründen ermordeten Menschen. Der elfte Baum soll stellvertretend an alle anderen, zum Teil unbekannten Opfer ähnlich motivierter Angriffe in ganz Deutschland erinnern. Im Rahmen einer Gedenkfeier wird das Mahnmal von Bürgermeister Erik Lierenfeld und Mehmet Güneysu offiziell eröffnet.

