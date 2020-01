Kostenpflichtiger Inhalt: Planung des Integrationsrates : Dormagen soll Gedenkstätte für Opfer rechter Gewalt erhalten

Im Park an der Haberlandstraße gibt es zwei Gedenkorte; unter anderem diesen mit den „Bäumen der Einheit“. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Der Integrationsrat entscheidet Anfang Februar darüber, ob in Dormagen ein Ort der Erinnerung an die Opfer von rechtsextremistischer Gewalt angelegt wird. Dieser könnte im Park an der Haberlandstraße entstehen.