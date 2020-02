Integrationsrat Dormagen : Gedenkstätte soll im Park am BvA-Gymnasium entstehen

Im Park an der Haberlandstraße gibt es bereits Bäume, die an die Deutsche Einheit erinnern. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen An der Haberlandstraße wird künftig an die Opfer rechter Gewalt erinnert.

Anfang der 1990-er Jahre waren es Mölln und Solingen, die durch Mordanschläge Rechtsradikaler traurige Berühmtheit erlangten, heute sind es Kassel aufgrund der Tötung des dortigen Regierungspräsidenten Walter Lübcke und Halle nach der antisemitisch motivierten Attacke auf eine Synagoge. Und dazwischen lagen die furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialstischen Untergrunds (NSU) in diversen über die Republik verstreuten Städten. Der Integrationsrat in Dormagen möchte ein Zeichen setzen, um an die Opfer rechtsextremistischer Gewalt zu erinnern. Das Gremium folgte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einem Antrag der „Liste der Einheit“, die die Errichtung einer entsprechenden Gedenkstätte vorgeschlagen hatte.