Bildung in Dormagen Integrationsrat will Sprachkompetenzen fördern

Zu Beginn der Sitzung hatte Christiane Winkels, Sozialarbeiterin am Berufsbildungszentrum Dormagen (BBZ) und ständige Beratungsperson des Integrationsrates, das in der Schule realisierte Projekt „Ein Statement gegen Antisemitismus setzen“ präsentiert. Nico Sievers vom städtischen Jugendamt stellte das „Rahmenkonzept Schulsozialarbeit (Primarstufe)“ vor. Mit acht eigens für diesen Zweck beschäftigten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern stellt die Verwaltung den Grundschulen qualifiziertes Personal zur Verfügung. Im weiteren Schritt solle diese Arbeit auf die städtischen weiterführenden Schulen erweitert werden. Erster Beigeordneter Robert Krumbein informierte über die aktuelle Lage bei den Ukraine-Flüchtlingen. Deren Zahl bleibe zurzeit stabil, die meisten werden privat untergebracht. Die Unterkunft in der Sporthalle der ehemaligen Realschule werde aufgegeben, damit Schulen und Sportvereine sie bald wieder nutzen können.