Film und Vortrag in Dormagen Integrationsrat ruft das „Problem der Ausgrenzung“ ins Gedächtnis

Auf den Filmabend folgt am Mittwoch, 22. März, um 18.30 Uhr im Ratssaal im Neuen Rathaus ein Vortrag zu einem nach wie vor aktuellen Thema: Seyfullah Köse, Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Gevelsberg und Vorstandsmitglied im Landesintegrationsrat NRW spricht dann über „Rassismus und Ausgrenzungsphänomen in der Gesellschaft“. Der Referent ist Lehrer für Geschichte, Erdkunde, Wirtschaft und Politik und unterrichtet in der Sekundarstufe 1 und 2. Nach eigener Aussage vermittele er den Jugendlichen nicht nur fachliches Wissen, sondern lege auch „großen Wert auf die Vermittlung von Werten wie Toleranz, Empathie und Respekt“. Bei seiner Arbeit im Gevelsberger Integrationsrat und im Landesintegrationsrat setze sich Köse aktiv für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein und engagiere sich insbesondere gegen Rassismus. Dabei arbeite er mit anderen politischen Akteuren und gesellschaftlichen Gruppen zusammen, um gemeinsam positive Veränderungen zu erreichen. Er ist Begründer der Initiative „10+1 Bäume für die Opfer rechter Gewalt“, die auch von dem Dormagener Integrationsrat aufgegriffen und im Jahre 2021 von der Stadt im Beethovenpark umgesetzt wurde. Regelmäßig hält Köse Vorträge über Rassismus und diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft. Dabei gehe er auch auf seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen ein und versucht so, sein Publikum für das Thema zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen. Nach seinem Vortrag steht der Referent für Fragen und Diskussion zur Verfügung.