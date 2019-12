Integrationsrat Dormagen : Flüchtlingsarbeit weiter unterstützen

Ehrenamtliche betreuen Flüchtlinge in den „Café Grenzenlos“, wie hier vor vier Jahren in Horrem. Für diese Arbeit wurden die Dormagener gerade mit dem „Integrationspreis des Rhein-Kreises Neuss“ ausgezeichnet. Archivfoto: LB. Foto: Berns, Lothar (lber)

Dormagen Der städtische Integrationsrat sprach sich dafür aus, die Integration von Flüchtlingen weiter voranzutreiben. Grundsätzlich sollen die Probleme aller hilfsbedürftigen Dormagener im Fokus stehen.

Die Wohnsituation der Flüchtlinge, das Deutschkursangebot der städtischen Volkshochschule und die Integrationsratswahlen im September 2020 waren Themen der letzten Sitzung des Integrationsrates in diesem Jahr. Ellen Schönen, Fachbereichsleiterin für Kultur und Sport, informierte über das breite Spektrum der Deutschkurse, das auch die angefragten B-2-Kurse einschließt.

Auf der Basis des Zehn-Punkte-Papiers des Integrationsrates zur Beschreibung gewisser Qualitätsstandards von 2015 nahm Volker Lewerenz, Fachbereichsleiter Integration, Stellung zum Antrag der CDU-Ratsfraktion zur Situation in den städtischen Flüchtlingsunterkünften. Demnach konnten bei der Unterbringung und Versorgung der Dormagen zugewiesenen Flüchtlinge die definierten Standards eingehalten oder sogar ausgebaut werden. „Es ist uns bewusst, dass es keine Luxuswohnungen sind“, betonte Lewerenz. Nichtsdestotrotz entsprächen die Unterkünfte baulich den geltenden Anforderungen. Der verständliche Wunsch mancher Flüchtlinge, in eine Wohnung umzuziehen, lasse sich angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt sowie leistungsrechtlicher Aspekte in vielen Fällen nicht erfüllen.

Info Integrationsratswahl im September 2020 Wahl Die Integrationsratswahl ist ebenso wie die Kommunalwahlen im September 2020. Wählerverzeichnis Eingebürgerte werden nun automatisch ins Wählerverzeichnis aufgenommen, sofern die Einbürgerung in Dormagen erfolgte und somit dem Einwohnermeldeamt bekannt ist.

Integrationsratsvorsitzender Mehmet Güneysu machte deutlich, dass es nicht darum gehe, Leistungen in Frage zu stellen, sondern den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden. „Wir haben uns schon im Jahre 2015 bereit erklärt, Hilfsbedürftigen zu helfen und für sie menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen. Dafür haben sich sehr viele Menschen engagiert, und sie tun es weiterhin.“ So wurde Dormagen gerade für die ehrenamtlich organisierte Flüchtlingshilfe in den „Cafés Grenzenlos“ mit dem Integrationspreis des Rhein-Kreises Neuss ausgezeichnet. Allerdings, so betonte Güneysu auch: „Wenn Menschen sich unwohl fühlen, müssen wir den Ursachen nachgehen und schauen, was wir verbessern können.“ Er sieht die Politik „in der Pflicht, unseren Beitrag dazu zu leisten, damit unsere neuen Nachbarn sich wohlfühlen. Die Bedingungen, unter denen sie vorher gelebt haben, dürfen dabei aber keine Rolle spielen.“ Andere Länder dürften für Deutschland nicht als Maßstab gelten. „Wir sind Deutschland, und wir sind Dormagen“, so Güneysu. Nicht nur die Unterbringung von Flüchtlingen, sondern die Probleme hilfsbedürftiger Menschen allgemein würden dem Integrationsrat deshalb ein wichtiges Anliegen bleiben.