Insektenhilfe in Dormagen : Seltener Grashüpfer liebt den Wahler Berg

Dormagen Landschaftspflege dient auch dem Schutz von Insekten. Daher beauftragt der Kreis seit vielen Jahren die Beweidung am Wahler Berg, die von der Biologischen Station fachlich begleitet und gesteuert wird. Sogar ein von Aussterben bedrohtes Insekt lebt dort.

(NGZ) Schafe spielen als genügsame, „lebende Rasenmäher“ eine wichtige Rolle in der Landschaftspflege, sagt Michael Stevens, Diplom-Biologe bei der Biologischen Station – Haus der Natur im Rhein-Kreis Neuss mit Sitz in Knechtsteden. Daher beauftragt der Kreis (Landschaftsplanung) seit vielen Jahren die Beweidung am Wahler Berg, die von der Biologischen Station fachlich begleitet und gesteuert wird.

Auf diese Weise können die Lebensgemeinschaften der Binnendünen und Heideflächen erhalten bleiben. Sie bieten auch den Lebensraum für seltene Insekten. Sogar ein von Aussterben bedrohtes Insekt lebt am Wahler Berg: der Rotleibige Grashüpfer. Dieser unscheinbar braune Grashüpfer ist trockenheitsliebend und bevorzugt offene Sandflächen. Er lebt in Heiden, Steinbrüchen und Trockenrasen, Binnendünen. In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es nur rund eine Handvoll Fundorte. Einer davon in der Wahler Berg.