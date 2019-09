Serie Insektenhilfe in Dormagen : Altgrasstreifen als Rückzugsort

Dormagen Biologe Michael Stevens gibt Tipps zum Schutz von Kleintieren.

In einer Serie präsentiert unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station in Knechtsteden Tipps, wie auch Privatleute mit geringem Aufwand zum Schutz von Insekten und anderen Nützlingen beigetragen kann. Diesmal widmet sich der Diplom-Biologe Michael Stevens dem Vorteil sogenannter Altgrasstreifen, also ungemähten Bereichen.

Altgrasstreifen entstehen, wenn nicht eine gesamte Fläche gleichzeitig gemäht wird. Bestimmte Bereiche werden bei der Mahd ausgespart und bilden für die Wiesenbewohner einen Rückzugsort und Versteckmöglichkeiten, sind zudem eine Nahrungsquelle. „Altgrasstreifen können auch innerhalb eines Jahres oder mit den Jahren auf der Fläche rotieren“, schlägt Stevens vor. Der Fachmann betont, dass insbesondere blütenbesuchende Insekten wie Schmetterlinge, Schwebfliegen, Honig- und Wildbienen von der neu geschaffenen Pflanzen- und Strukturvielfalt profitieren würden, ebenso kräuterfressenden Insekten wie Heuschrecken. Wichtig ist laut Stevens, dass Altgrasstreifen auch im Herbst und Winter erhalten bleiben. Insekten, Spinnen, Hundertfüßer und Co. überwintern oft in oder an Pflanzen. So haben viele Tiere die Chance, den kompletten Entwicklungszyklus an einem Ort zu vollenden.