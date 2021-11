Insekten in Dormagen : Automat an der Bibliothek soll Bienen retten

Dormagen Die früheren Kaugummiautomaten haben nun eine neue Funktion inne. Ab sofort sollen die Automaten Futter für die Bienen ausspucken.

Zunächst wurde ein solcher Bienenautomat an der Stadtbibliothek angebracht, er soll eine weitere Möglichkeit bieten, die wichtigen Insekten zu schützen. Der Automat wird in Dortmund von Sebastian Everding aus alten Kaugummiautomaten hergestellt und in Kooperation mit der Bienenretter Manufaktur vertrieben.

An dem Automaten können für 50 Cent aktuell Krokusse gekauft werden, diese sind Frühblüher und müssen im Herbst gesteckt werden. Ab dem Frühjahr wird regionales Saatgut im Automaten zu kaufen sein, es wird die Mischungen „Lass deinen Ort aufblühen“ und „Bienenfreundin“ geben. Die Aussaat bzw. Pflanzung soll das Angebot an lebensnotwendigen Futterpflanzen für Wild- und Honigbienen sowie Insekten in Dormagens Gärten erhöhen.Die Rückgabe der Kapseln, die das Saatgut enthalten, ist einfach über den angebrachten Sammelbehälter möglich. Ein entsprechendes Schild erläutert detailliert die Bedienung des Automaten und gibt hilfreiche Hinweise zum Ausbringen bzw. Setzen. Bei weiteren Fragen zum Thema steht das Umweltteam der Stadt Dormagen per Mail an umweltteam@stadt-dormagen.de zur Verfügung.