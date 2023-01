Lehrkräfte in Dormagen belastet Schulen leiden unter Lehrermangel

Der massive Fachkräftemangel in Schulen deutschlandweit ist nicht erst seit gestern ein Thema, mit dem sich Politik und Medien beschäftigen. Insbesondere im Primarbereich fehle es an Lehrerinnen und Lehrern. Gespräche mit Verantwortlichen an Schulen in Dormagen vermitteln schnell selbiges Bild. Während Gymnasien im Stadtgebiet weitestgehend gut aufgestellt sind, sind insbesondere Grundschulen, die Realschule Hackenbroich sowie die Rachel-Carson-Schule (Sekundarschule) vom Lehrermangel betroffen – ein Ausgleich gelingt den Schulen häufig auf Kosten der Lehrkräfte.