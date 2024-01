Innovation bei Coeo Inkasso in Dormagen Künstliche Intelligenz im Einsatz bei Zahlungsunfähigkeit

„Nein, nein, das entspricht in keiner Weise der Realität“, winkt Sebastian Ludwig ab und lacht. „Viele denken, Inkasso ist etwas Negatives und verbinden es mit ,Abzocke‘, was das Schadensmanagement, um das es geht, in einem unseriösen Licht erscheinen lässt“. Ludwig ist CEO der Coeo Inkasso GmbH, die versucht, unnötige Schwierigkeiten und damit kostspielige Verzögerungen zwischen Gläubigern und Schuldnern zu klären. „Das Wichtigste ist für uns, zu verstehen, warum jemand eine Rechnung nicht bezahlt hat“, erklärt der Vorstand. Es sei ein Unterschied, ob jemand nicht zahlen könne oder wolle, weil er zum Beispiel mit einem Produkt unzufrieden sei. Gründe für finanzielle Engpässe gibt es viele. Um das zu erkennen, und bei Zahlungsunfähigkeit Lösungen wie Ratenzahlungen oder eine Stundung zu finden, setzt das Unternehmen bereits seit 2018 auf KI (Künstliche Intelligenz)- gestützte Prozesse und Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung. Dafür wurde der Rechtsdienstleister Ende des vergangenen Jahres von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und der Lokalen Allianz mit dem „Xcellence Made in Dormagen“-Preis in der Kategorie „Innovation“ prämiert.