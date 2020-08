Kiryat Ono : Platz in Dormagener City soll nach Partnerstadt benannt werden

Platz in Dormagener City soll nach Partnerstadt benannt werden

Dormagen Der Platz zwischen dem Neuen Rathaus und der Rathaus-Galerie soll den Namen der israelischen Partnerstadt Dormagens tragen. Adressen müssten dafür nicht geändert werden.

Über den Vorschlag der Verwaltung und des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Dormagen-Kiryat Ono, die jahrelange Städtepartnerschaft von Dormagen mit der israelischen Stadt Kiryat Ono bei Tel Aviv auf besondere Weise sichtbar zu machen, diskutiert am 11. August der Kulturausschuss im Ratssaal: Die Fläche zwischen dem Neuen Rathaus und der Rathaus-Galerie soll mit „Kiryat-Ono-Platz“ benannt werden. Die Galerie-Betreiberin IGL, der ein Teilbereich der Platzfläche gehört, begrüßt die beabsichtigte Benennung. Adressen müssten nicht geändert werden.

Wegen des Coronavirus mussten die für Mai und September in beiden Städten geplanten Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen dieser Verbindung auf 2021 verschoben werden. Dann soll auch die Benennung des Platzes vorgenommen werden. „Es wäre ein erfreuliches Signal im Jubiläumsjahr, die Platzbenennung zu beschließen, und in Verbindung mit dem Festakt in 2021 dann umzusetzen“, meint Bürgermeister Erik Lierenfeld.