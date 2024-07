Inklusion in Dormagen „Frühstück der Vielfalt“ lockt fast 200 Gäste an

„Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung erneut so viel Anklang gefunden hat. Herzlichen Dank an alle, die dabei waren, vor allem an die vielen Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben“, sagt Monika Brockers, Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt Dormagen. „Es ist unser festes Ziel, das ‚Frühstück der Vielfalt‘ regelmäßig stattfinden zu lassen und in Dormagen dauerhaft zu etablieren.“ Einige Impressionen von der Veranstaltung sind online unter www.dormagen.de/fotogalerie zu finden.