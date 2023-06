Inklusion in Dormagen 100 Gäste beim Frühstück der Vielfalt

Am Dienstagmorgen lud die Stadt Dormagen zum inklusiven Frühstück der Vielfalt vor der Kulturhalle ein. Das Frühstück wurde im Rahmen des „Host Town“-Projekts organisiert. In der Zeit vom 11. bis 15. Juni ist unter anderem eine Delegation aus dem afrikanischen Guinea-Bissau nach Dormagen gekommen. Von dort aus fährt die Gruppe am Donnerstag-nachmittag weiter nach Berlin, um an den Special Olympics teilzunehmen, der Olympiade für geistig- und mehrfach-behinderte Sportler.