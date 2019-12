Initiative in Dormagen : „Kulturbunt“ geht in neunte Runde

Dormagen Am Sonntag endet das Jahresprogramm der Initiative. Das sind die ersten Ideen für 2020.

Von Musik über Bilder bis hin zu Tanz und Literatur – das Programm der Initiative „Dormagen Kulturbunt“ hatte in diesem Jahr einiges an Unterhaltung zu bieten. Das soll auch 2020 wieder so sein, erste Ideen für die neunte Auflage gibt es bereits. Am Sonntag ab 15.15 Uhr geht das Jahresprogramm mit dem Auftritt der Band „SchoHnzeit“ im Internationalen Phono- und Radiomuseum Dormagen, Bahnhofstraße 4, zu Ende.