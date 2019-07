Initiative Horrem in Dormagen : Musikabende auf dem Dorfanger

Treffpunkt Dorfanger: Die Initiative Horrem hat erneut zu vier benden mit Live-Musik eingeladen. Foto: Carina Wernig

Horrem Eine gute Nachricht für die Horremer: Die stimmungsvollen Abende auf dem Dorfanger mit Live-Musik, Getränken und einem kleinen Imbiss werden wiederholt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Die Initiative Horrem hatte die Musikabende im Rahmen der Aktion „Dormagen unternimmt was“ 2017 ins Leben gerufen und sie 2018 wegen des großen Erfolgs wiederholt. Auch dieses Jahr gibt es die Gelegenheit zu einem geselligen Zusammentreffen mitten im Ort. Gleich vier Mal bittet die Initiative Horrem zum „Sommer auf dem Dorfanger“: Am 10. und 24. Juli, am 14 August und am 4. September – jeweils mittwochs von 18 bis 21 Uhr.

„Wir freuen uns darüber, dass wir dank einer Unterstützung des Verfügungsfonds der Sozialen Stadt Horrem diese Musikabende anbieten können“, sagt Manfred Klein, Sprecher der Initiative Horrem. Er wünscht sich, dass die sehr erfolgreichen Treffen in schöner Atmosphäre weiter geführt werden: „Ich hoffe, dass viele Horremer und Gäste an den Mittwochabenden zum Dorfanger kommen.“ Astrid Lüpschen vom Weilerhof hat die Verköstigung übernommen. Dort können Getränke und kleine Speisen gekauft werden. Falls es regnen sollte, ziehen die Besucher um. „Bei schlechtem Wetter stellt Astrid Lüpschen ihre Scheune zur Verfügung“, erklärt Manfred Klein.

Musikalisch wird viel Abwechslung geboten: Am Mittwoch, 10. Juli, spielt die Manfred Schirdewan Schlagzeugschule, zwei Wochen darauf tritt Sänger und Gitarrist Luca Bradley auf, der bereits ein kurzes Dorfanger-Gastspiel gegeben hat. Am 14. August spielt Herzbeat, bevor Luca Bradley erneut am 4. September auftreten wird.