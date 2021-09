Infoveranstaltungen in Dormagen : Glasfaserausbau soll auch in Horrem starten

Dormagen Der Glasfaserausbau in den Dormagener Stadtteilen geht weiter: Nach Hackenbroich und Delhoven entscheiden ab heute die Einwohner des Stadtteils Horrem bis zum 31. Oktober 2021 über den Glasfaserausbau in ihrem Stadtteil.

NetCologne und evd beantworten den Bürgerinnen und Bürgern an einem Infoabend im Bürgerhaus Horrem, Knechtstedener Str. 18a, Dormagen all ihre Fragen. Dieser wird unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Corona Hygiene-Regeln stattfinden. Eine Teilnahme ist nur für Geimpfte, Genesene, Getestete mit entsprechendem Nachweis möglich. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. September, um 19 Uhr statt. Eine zweite Infoveranstaltung findet am 15. September, um 19 Uhr digital statt.