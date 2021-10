Info-Stelen in Dormagen : Schilder erinnern an die Geschichte

Schilder erinnern an die Geschichte

Info-Stelen in Dormagen

Einige der Patinnen und Paten der ersten Info-Stelen, die in Dormagen aufgestellt werden. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen 30 Info-Stelen sollen im gesamten Stadtgebiet aufgestellt werden, die ersten bis Ende Oktober. Sie erinnern an die Geschichte von Gebäuden in Dormagen.

Rund 30 Info-Stelen sollen in naher Zukunft in Dormagen aufgestellt werden und die Geschichte von Gebäuden und der heimischen Landwirtschaft erlebbar machen. Ins Leben gerufen wurde die Aktion „HeimatBlickpunkte“ von der Stadtverwaltung und der Lokalen Allianz Dormagen.

Ein Schwerpunkt ist auch Horrem mit Info-Tafeln zum alten Bahnhof, der ehemaligen Dampfmühle oder den einstigen Bauerhöfen im Dorf. Eine dieser Info-Stelen steuerte Martin Voigt bei. „Es ist ein tolles Projekt und ich fühle mich mit Horrem verbunden. Ich denke gerne an die Geschichte der Stadt Dormagen zurück und bin froh, wenn wir somit einen Teil aufrecht erhalten können“, sagt er gegenüber der Redaktion. Weitere Themen sind das Andreaskreuz am früheren Walhover Hof, das Alte Pastorat und die Alte Schule in Hackenbroich sowie die Kopfweiden und die Entstehung der Heidelandschaft bei Zons.