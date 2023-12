Unternehmen am Chempark Dormagen Bei Ineos herrscht Zusammenhalt in der Krise

Schon als es kürzlich bei einer Demonstration vor Tor 10 des Dormagener Chemparks um die Forderung nach einem Brückenstrompreis für die Industrie ging, zogen Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmer von Ineos an einem Strang. Das war auch jetzt bei der Betriebsversammlung wieder so. Betriebsrat und Geschäftsführung von Ineos haben gemeinsam einen Maßnahmenkatalog zur Bewältigung der aktuellen wirtschaftlichen Krise erarbeitet, der in einer Betriebsvereinbarung zusammengefasst wurde. Der Betriebsratsvorsitzende Marco Hucklenbroich als Gastgeber der Veranstaltung und Patrick Giefers, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor, stellten der Belegschaft die Eckpunkte vor.