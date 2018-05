Dormagen: Ineos setzt verstärkt auf Dialog mit den Nachbarn

Dormagen Das Petrochemie-Unternehmen Ineos will den Dialog mit den Bürgern im Umfeld seiner Produktionsstätten stärken - und hat dafür eine Position neu besetzt. Wie das Unternehmen am Wochenende mitteilte, hat mit Wirkung zum 1. Mai dieses Jahres Andreas Hain die Funktion als Leiter Ereigniskommunikation und Nachbarschaftsdialog übernommen.

"Für Ineos haben die Bereiche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt höchste Priorität, weshalb diese Rolle ein weiterer Baustein ist für den nachbarschaftlichen Dialog", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung auf der Internetseite von Ineos. Dazu gehöre auch das vor einigen Jahren eingerichtete In.Café am Tor 7 an der Alte Straße 201 in Köln-Worringen.