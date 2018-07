Ineos in Dormagen: Neues Projekt bei Kinderbetreuung

Dormagen Das Unternehmen im Chempark ist bei der Kinderbetreuung und der Angehörigenpflege eine Kooperation mit einer Firma aus München eingegangen. Sie soll die Ineos-Mitarbeiter bei diesen Themen unterstützen.

Mit einem ungewöhnlichen Projekt will das im Chempark sitzende Chemieunternehmen Ineos Mitarbeiter unterstützen. Es geht um die Themen Kinderbetreuung und Angehörigenpflege. Seit Monatsanfang gibt es eine Kooperation mit dem in München ansässigen Unternehmen famplus, das Ineos-Mitarbeiter professionell unterstützen will. Egal ob es die Suche nach einer Betreuung für das Kind ist oder darum, wie man für Eltern einen Pflegegrad bekommt.