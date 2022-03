Industry Hub in Dormagen : Servicebaukasten für Unternehmen

Dormagen Dormagener Wirtschaftsförderung diskutierte in Neuss über die Chancen des „Industry Hub“ für kleinere und mittlere Unternehmen im Rhein-Kreis.

Kreisdirektor Dirk Brügge nannte den Strukturwandel und explodierende Energiepreise als besondere Herausforderungen. Michael Bison, Geschäftsführer der SWD, sprach von einem „Servicebaukasten“ vor allem für kleinere Unternehmen ohne Innovationsabteilung. Und er erklärte Folgendes: Wir unterstützen neue Unternehmen sehr, sehr breit.“ Wichtige Schlagwörter sind Strukturwandel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Madita Beeckmann von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss machte auf verschiedene künftige Veranstaltungsformate aufmerksam: Die Industry-Talks sollen dreimal im Jahr stattfinden als Videokonferenzen. Erster Termin ist der 5. Mai, dann wird es um das Thema „Wasserstoff“ gehen. Darüber hinaus wird es Innovation Nights als Abendveranstaltung in Präsenz geben, los geht es am 8. Juni. Hinzu kommen die sogenannten Lab Touren – die erste soll im September stattfinden.

Die Community-Plattform ging direkt nach der Veranstaltung an den Start. Im Internet können Menschen sich vernetzen und Projektideen austauschen. Außerdem ist es möglich, Veranstaltungen zu hinterlegen. Hauptredner war Gerald Fricke, der Wissenschaftler und Autor sprach über die digitale Transformation. Er gestand, lange Zeit in „Analogistan“ gelebt zu haben, bevor er die digitale Welt entdeckt habe. Er riet zu einer positiven Sichtweise und brachte ein Beispiel dafür, wie diese sich auszahle: „Über ein Foto einer Linsensuppe bin ich an einen Mann geraten, mit dem ich gemeinsam einen wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben habe. Seine Imperative lauten wie folgt: Denke radika! Sei großzügig! Vernetze dich! Sei kooperativ! Denke an das große Ganze!“