Industrie in Dormagen : Lauter Knall war keine Berstscheibe

Dormagen Ein lauter Knall hat am Sonntagnachmittag viele Menschen in Dormagen und im Kölner Norden aufgeschreckt. Die Ursache war bei Covestro zu finden.

Wenn wieder einmal ein ohrenbetäubender Knall die Luft durchreißt, sorgt das in der Regel für Beunruhigung. Der Verdacht, im Chempark habe sich eine schwerwiegende Explosion ereignet, steht dann sofort im Raum. Am Sonntag gegen 16 Uhr war es mal wieder so weit. Doch diesmal handelte es sich nicht, wie schon so oft, um eine gebrochene Berstscheibe bei Ineos, sondern der Verursacher war bei Covestro zu finden. Ein Sicherheitsventil an einer Rohrleitung hatte ausgelöst.