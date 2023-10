Indian Summer in Dormagen So schön ist der Herbst

Da es bekanntlich kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur die falsche Kleidung, gibt es keinen Grund, sich bei kälteren Temperaturen in den eigenen vier Wänden zu verstecken. Denn es gibt viel zu entdecken. Die Rheinauen laden zu entspannten Spaziergängen ein. Und wer es spannend mag, sollte sich folgen Termin eintragen: In Zons lädt eine ganz besondere Stadtführung zum Gruseln ein. Die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) bietet am Dienstag, 31. Oktober, um 19 Uhr wieder eine Halloween-Führung durch die Altstadt an. Gästeführerin Maria Decker weiß von unheimlichen Erscheinungen, unerklärlichen Todesfällen, Ränken und Intrigen aus vergangenen Jahrhunderten zu berichten. Anmeldung erforderlich unter 02133 257647. Auch für Kinder gibt es Halloween. Das Kinder- und Jugendzentrum „Dreizack“, Marie-Schlei-Straße 6, Nievenheim, veranstaltet am 27. Oktober von 16 bis 19 Uhr eine Halloween-Party für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Am Sonntag, 22. Oktober, heißt es dann: Schuhe schnüren. Der Revierförster lädt um 10 Uhr zu einer Waldführung ein, Treffpunkt ist der Waldparkplatz Mühlenbusch. Auf dem Rundgang erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem, wie sich die Natur mit einem letzten Farbenrausch auf den kommenden Winter vorbereitet.