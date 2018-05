Dormagen: In Nievenheim ist die Salvatoroktav gestartet

Dormagen Bis 10. Juni gibt es viele Wallfahrtsmessen in St. Pankratius, dann beginnt die Odilienoktav in Gohr.

Am 10. Juni beginnt dann nahtlos die Odilienoktav in Gohr, wo zur Heiligen Odilia gepilgert wird. Pastor Klaus Koltermann, Leitender Pfarrer des Seelsorgebereichs Dormagen-Nord, hat seine Predigten in St. Pankratius und St. Odilia unter das Thema "Bruder Tod - er geht jeden Menschen an!" gestellt.

Und so predigt er in St. Pankratius am morgigen Freitag über "Der Heilige Franziskus: Leben mit Bruder Tod", am 5. Juni (beide um 19 Uhr) über "Der Segen eines langen Lebens", am 6. Juni (15 Uhr) über Gebrechlichkeit im Alter, am 7. Juni (18 Uhr) über "Die Einsamkeit des Sterbenden" und am 8. Juni (19 Uhr) über "Niemand ist eine Insel". In St. Odilia Gohr wird die Predigtreihe am 12. Juni mit "Abschiednehmen - wie geht das heute?" fortgesetzt. Am 13. Juni (beide um 15 und um 19 Uhr) geht es um "Die letzten Dinge", am 14. Juni (15 Uhr) um "Tot und dann?" und am 15. Juni (14.30 Uhr) um "Einander begleiten - im Leben wie im Tod".