In Knechtsteden : Biologische Station setzt auf Barrierefreiheit im Obstgarten

Das neue Tastrelief soll im August eingeweiht werden. Foto: Biostation

Knechtsteden Die Biologische Station setzt mittlerweile in ihrem Refugium auf dem Gelände des beliebten Kloster Knechtsteden vermehrt auf Inklusion.

So wurde nun das Bronzetastrelief des Klosters und des Obstsortengartens in Knechtsteden fertiggestellt. Damit können auch blinde Menschen eine Vorstellung des Geländes bekommen. Die Pflege der Obstwiesen ist ein wichtiges Aufgabengebiet der Biostation. Allein im Obstsortengarten Kloster Knechtsteden stehen hunderte Obstbäume. Großes Interesse hat das „Haus der Natur“ zudem an der Wiederentdeckung alter, für das Rheinland typischer Obstsorten.

Die Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss hat das Relief bewusst inklusiv angelegt, sodass viele wichtige Standorte auf der Klosteranlage in Braille und DIN-gerechten Druckbuchstaben aufgeführt sind. So wird auch eine Orientierung auf dem Gelände geboten. Durch die Ausführung des Sockels als Tischkonstruktion sollen darüber hinaus Rollstuhlfahrer möglichst nah an die Bronze heranreichen können. Ein Unterpendelschutz verhindert wiederum, dass ein blinder Mensch mit seinem Blindenlangstock unter die Konstruktion gerät. „Dadurch sollen möglichst alle Besucher einen Mehrwert beim Erleben des Areals in der Miniatur haben“, heißt es.

Christian Platz, Projektleiter und Mitarbeiter der Station, führt aus: „Das so ein künstlerisch aber auch fachlich hochwertige Arbeit entstehen konnte, haben wir der Herstellerin Frau Sylvia Schalley zu verdanken. Durch ihr Wissen um inklusive Angebote ließen sich viele Details einbauen und Barrieren überwinden, die den Zielgruppen zugutekommen.“ Finanziert wurde das Projekt mit Mitteln des LVR (Landesverband Rheinland) und Spenden durch die Sparkasse Neuss, der Bürgerstiftung Dormagen, dem Förderverein für das Missionshaus Knechtsteden, dem Rotary Club Dormagen und der RheinLand Versicherungsgruppe. „An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken, dass sie an dieses tolle Projekt geglaubt und uns unterstützt haben“, so Platz.

(NGZ)